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نوليتو يقترب من العودة للدوري الإسباني

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نوليتو يقترب من العودة للدوري الإسباني نوليتو يقترب من العودة للدوري الإسباني

التحرير

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أصبح الإسباني نوليتو، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قريب من الرحيل عن صفوف السكاي بلوز، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان صاحب الـ(30 عامًا) أنضم لصفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني لمدة أربعة سنوات.

ولكنه لم يشارك مع الفريق الإنجليزي بصفة مستمرة بسبب إصاباته المتكررة، حيث شارك في 30 مباراة، أحرز من خلالهم ستة أهداف.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نوليتو يقترب كثيرًا من العودة للدوري الإسباني، بعد تصريح اللاعب بأنه غير سعيد بتواجده في السيتي.

كما أشارت الصحيفة أن ريال بيتيس يقترب من ضم نوليتو، لرغبة اللاعب الكبيرة في العودة مرة أخرى للدوري الإسباني.

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التحرير

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