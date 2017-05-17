ريال مدريد يبحث عن استعادة صدارة الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

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يرحل ريال مدريد، الثاني برصيد 87 نقطة لمواجهة سيلتا فيجو الـ13 برصيد 44 نقطة على ملعب بالايدوس، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع رقم 21، ويأمل الفريق الملكي في الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة السعي لإستعادة لقب الليجا الغائب منذ عام 2012.

وخسر سيلتا فيجو، جميع مبارياته الخمس في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد منذ تولي بيريزو المهمة الفنية للفريق، وعلى ملعب بالايدوس وفي آخر 9 مباريات بين الفريقين، لم يحقق سيلتا فيجو أكثر من فوز وحيد على الفريق الملكي وكتن ذلك بثنائية نظيفة في شهر مايو من عام 2014 وخسر 8 مباريات.

وبات ريال مدريد أول فريق في الدوريات الخمس الكبرى ينجح في التسجيل في 62 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، كما سجل الفريق الملكي في أخر 36 مباراة في الدوري ولم يسبق للريال أن سجل في جميع مباريات الدوري في موسم واحد من قبل.

ويعد سيلتا فيجو الفريق الوحيد هذا الموسم الذي تمكن من التغلب على ريال مدريد وبرشلونة في جميع المسابقات، ولكن يأمل الريال في استغلال الحالة الفنية السيئة لسيلتا الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري.

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ويمتلك الفريق الملكي رقما مميزا بإعتباره أكثر فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف بضربات الرأس هذا الموسم بواقع 27 هدفًا.

وسيعول زين الدين زيدان على مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نجح في تسجيل 18 هدفًا في 11 مباراة خاضها أمام سيلتا فيجو في جميع المسابقات، كما سجل 5 أهداف في 5 زيارات لملعب بالايدوس.

ومن جانبه سجل مهاجم سيلتا فيجو إياجو أسباس 18 هدفًا هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي للاعب من سيلتا فيجو منذ ماورو الذي سجل 23 هدفا في موسم 1955- 1956، وبدوره صنع الدولي الألماني توني كروس 12 هدفا أكثر من أي لاعب وسط ميدان في الدوري الإسباني هذا الموسم.