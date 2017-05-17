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حرس الحدود تضبط 3 ملايين قرص مخدر ونصف طن حشيش

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حرس الحدود تضبط 3 ملايين قرص مخدر ونصف طن حشيش حرس الحدود تضبط 3 ملايين قرص مخدر ونصف طن حشيش

التحرير

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ضربة قوية وجهتها اليوم الأربعاء، قوات حرس الحدود المصرية، ضمن جهودها في مكافحة النشاط الإرهابى والإجرامى.

وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات التمكنت من ضبط 8 عربات دفع رباعى بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية محملين بنصف طن لمخدر الحشيش، و3  ملايين و300 ألف قرص مخدر، وبندقيتي قناصة، وبندقيتن آليتين، ورشاش كلاشنكوف، و1550 طلقة أنواع، و7500 قاروصة سجائر، وهاتفين ثريا.

ضبط مهربين بسيناء

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كما تمكنت القوات من ضبط 12 فرد من المهربين، وتدمير عربيتي دفع رباعى بواسطة القوات الجوية أثناء أعمال المطاردة ومحاولتهم الهرب.

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جاء ذلك بالتزامن مع اكتشاف نفق خرسانى على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودى بشمال سيناء تستخدمه العناصر التكفيرية فى أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 3 قنابل دفاعية و3 خزن بندقية آلية خاصة العناصر التكفيرية جنوب مدينة رفح.

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التحرير

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