اليوم.. قمة مصرية أردنية بالقاهرة

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يصل اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

يبحث الزعيمان الجهود المصرية والعربية، لكسر الجمود القائم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتى سيعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب، علاوة على الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والمنطقة العربية بشكل عام.

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كما يتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاستراتيجية.