أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

Google+ Print
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 34

الإسكندرية 19 27

مطروح 18 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 26

الإسماعيلية 18 35

السويس 19 35

العريش 17 30

شاهد أيضا

الغردقة 26 35

شرم الشيخ 27 37

المنيا 21 36

الفيوم 21 36

أسيوط 21 39

سوهاج 26 41

الأقصر 27 41

أسوان 28 44

الوادى الجديد 28 43

قنا 27 42

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017