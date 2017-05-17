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وزيرة التضامن: السيسي يحاول أن يكون قدوة للرجال في التعامل مع النساء

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وزيرة التضامن: السيسي يحاول أن يكون قدوة للرجال في التعامل مع النساء وزيرة التضامن: السيسي يحاول أن يكون قدوة للرجال في التعامل مع النساء

التحرير

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح ، تخصيص عام 2018 ليكون عامًا لذوى الإعاقة، لم يكن مرتبًا له مسبقًا، بل كان استجابة لمطلب شباب في جلسة «الشباب يسأل والرئيس يجيب»، خلال فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية.

وأضافت «والي»، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء »، أن تصرفات وطريقة تفكير الرئيس تتسق تماما مع تخصيص عام للشباب وآخر للمرأة.

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وأوضحت الوزيرة: «دائما الرئيس يهتم بالفئات الأولى بالرعاية وإرساء مفهوم القدوة، وهو يحاول أن يكون قدوة للرجال في تعاملهم مع النساء منذ أن كان مرشحا للرئاسة، وكذلك في تعامله مع الشباب، وذوي الإعاقة».

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التحرير

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