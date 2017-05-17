فيديو| محامي حبيب العادلي: موكلي «مريض».. ولا أعرف مكانه

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تحدث محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، عن سبب عدم حضور حبيب العادلي، وفريقه الطبي جلسة الاستشكال لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية والإضرار العمدى بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.

وتابع الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «قبل الجلسة بدقائق، وصلني اتصال عن إن الوزير السابق لن يحضر الجلسة فامتنعت عن الحضور نظرًا لأن القانون يوجب حضور المتهم نفسه في جلسة الاستشكال».

وأضاف: «لا يوجد أي اتصال بيني وبين العادلي منذ صباح أمس الباكر، ولا أعلم أي شيء عنه أو القضايا المرفوعة ضده، فقد دافعت عنه في القضايا السابقة ماعدا القضية الآخيرة التي حكم فيها ضده بالسجن 7 سنوات، ولكن بعد صدور هذا الحكم تم الاتصال بي لكتابة مذكرة الطعن بالنقض».

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واستكمل الجندي: «لم أتواصل معه الفترة الماضية لتدهور حالته الصحية، وما وصل إلي أنه أصيب بجلطة وذبحه صدرية بعد الحكم الذي صدر ضده، والأطباء يقولون إن أي حركة له تمثل خطورة على حياته، ولا أعلم المكان المتواجد فيه العادلي الآن».

وواصل محامي العادلي: «ما أبلغ لي أنه تم إعداد غرفة طبية له ليتم علاجه فيها، كما قدم تقريرًا طبيًا من قبل المحامي فريد الديب إلى المحكمة».