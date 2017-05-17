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الإبراشي عن هروب حبيب العادلي: «ماتقوليش الداخلية ماتعرفش مكانه»

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الإبراشي عن هروب حبيب العادلي: «ماتقوليش الداخلية ماتعرفش مكانه» الإبراشي عن هروب حبيب العادلي: «ماتقوليش الداخلية ماتعرفش مكانه»

التحرير

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انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، هروب وزير الداخلية حبيب العادلي، بعد رفض محكمة جنايات القاهرة الاستشكال المقدم منه لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام أثناء قيادته لوزارة الداخلية.

وقال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»: «ماتقوليش إن حبيب العادلي مختفي والداخلية لا تعلم مكانه، فقد كان معين عليه حراسة».

وتابع: «صحيح القيادات الأمنية هتعمل حساب لبعضها البعض وللعلاقة الإنسانية التي ستجمعهم، ولكن القانون مافيهوش زينب ولا عاطفة ولا علاقات إنسانية.. الاختفاء على طريقة انشقاق الأرض وابتلاعها له، ليست أمرًا مقنعًا».

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التحرير

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