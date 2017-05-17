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إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر محاولة اقتحام

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إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر محاولة اقتحام إعادة فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه إثر محاولة اقتحام

مصراوي Masrawy

إعادة فتح البيت الأبيض

واشنطن - أ ش أ:
أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه أعاد فتح البيت الأبيض بعد إغلاقه مساء الثلاثاء إثر محاولة شخص القفز من على حاجز قرب سوره.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء عن الجهاز قوله، على حسابه الرسمي على تويتر إن الشخص يوجد قيد الاعتقال حاليًا.

وجرى تشديد الأمن تأهبًا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق الثلاثاء بينما تجمع محتجون أمام البيت الأبيض وغادر أردوغان قبل الإغلاق.

وكانت امرأة قد حاولت في مارس الماضي التسلل إلى البيت الأبيض بتسلق سياجه، فعلقت فيه حتى أنزلها عناصر الجهاز واعتقلوها.

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مصراوي Masrawy

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