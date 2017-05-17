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الرئيس الفنزويلي يمدد حالة الطوارئ في البلاد

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الرئيس الفنزويلي يمدد حالة الطوارئ في البلاد الرئيس الفنزويلي يمدد حالة الطوارئ في البلاد

مصراوي Masrawy

أرشيفية - رويترز

كاراكاس - أ ش أ:
مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرور حالة الطوارئ في البلاد.

ذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أن مادورو مدد حالة الطوارئ، وهو التمديد السابع ويستمر ستين يومًا.

يأتي ذلك فيما يعتزم مجلس الأمن الدولي أن يبحث في وقت لاحق اليوم الأزمة في فنزويلا حيث قُتل 42 شخصًا خلال تظاهرات معارضة تطالب برحيل مادورو.

وأعلن دبلوماسيون أن الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن ستعقد بعد جلستين حول الصومال وأريتريا.

وتتظاهر المعارضة الفنزويلية يوميًا منذ الأول من أبريل الماضي ضد ما تعتبر أنه تعزيزًا لصلاحيات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

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