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«الشعب يدفع ثمن جريمة الحكومة».. معركة كلامية بين البدري فرغلي وبرلماني

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«الشعب يدفع ثمن جريمة الحكومة».. معركة كلامية بين البدري فرغلي وبرلماني «الشعب يدفع ثمن جريمة الحكومة».. معركة كلامية بين البدري فرغلي وبرلماني

التحرير

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وقعت مشادة كلامية بين البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب، لمطالبة الأخير رفع الدعم عن البنزين والسولار.

وقال فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»، إن الطاقة ليست سلعة منفردة ولكنها مرتبطة بكافة السلع الأخرى، ولذلك فإن زيادة أسعارها سيرفع من باقي السلع الغذائية.

وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «أتحدى إن كان النواب يعرفوا أنتجت قد إيه من الغاز والبترول هذا العام، بدل ما تفتش في جيوب الناس فتش في جيوب ، أنت مش لاقي غير سائقي التاكسي والغلابة علشان ترفعوا الدعم عنهم، روحوا شوفوا ناس تانية، أنت مش فاهم حاجة».

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وعقب عضو مجلس النواب، على فرغلي، منتقدًا طريقة حديثه، قائلًا: «كلامك قديم ومسترسل، ونظرية الاشتراكيين لا ينفع تطبيقها الآن.. وإحنا مش بنتاجر بالغلابة، اللي بنعمله اتطبق في كل الدول المتقدمة»، ليلحقه المتصل، قائلًا: «الشعب المصري يدفع فاتورة جريمة لم يرتكبها بل ارتكبتها الحكومة، وهي اتفاقية صندوق النقد». 

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التحرير

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