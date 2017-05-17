معتز عبد الفتاح عن «هروب حبيب العادلي»: هي ديه «الطابونة» اللي بجد

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علق الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على اختفاء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، قائلًا: «فقط في مصر، الداخلية تبحث عن حبيب العادلي، بعد أن جددت النيابة طلبها بسرعة القبض عليه».

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون إي»، أن العادلي عليه حكم بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على مال عام، وعليه دفع 196 مليون جنيهًا قيمة الأموال التي نهبها، و196 مليون جنيهًا غرامة.

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وتابع ساخرًا: «هي ديه الطابونة اللي بجد، فين حبيب العادلي؟ راح يا حبيي راح».