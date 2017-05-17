فيديو.. نائب «البنك الدولي»: يجب طرح مبادرات لتشجيع «الادخار»

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قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، إنه يجب على مصر الاهتمام بالادخار كالاهتمام بالاستثمار تمامًا من خلال عمل مبادرات جديدة لتشجيع الادخار مثل فتح حسابات للتلاميذ في المدارس، وهذه مبادرة إذا تم طرحها سيتنافس عليها البنوك.

وأضاف محيى الدين، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أنه يجب على المجتمع المدني والمواطنين بشكل كامل مساندة الدولة في الإجراءات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي، قائلًا: «ربنا يوفق القائمين على العمل العام، لأن الظروف بقت صعبة جدا».

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وأشار إلى أنه عندما كان وزيرًا للاستثمار كان يتخذ نفس الإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية ولكن كان العائد أسرع، حيث أن الاقتصاد العالمي كان متعافيًا تمامًا ولا توجد المشكلات ولا الغيوم الموجودة الآن، وتابع: «المسؤول الآن عليهم أعباء كثيرة».