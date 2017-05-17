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فيديو| محامي: «مسؤول أمني» متورط في هروب حبيب العادلي

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فيديو| محامي: «مسؤول أمني» متورط في هروب حبيب العادلي فيديو| محامي: «مسؤول أمني» متورط في هروب حبيب العادلي

التحرير

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قال مجدي حافظ محامي نبيل خلف، أحد المتهمين في قضية «فساد الداخلية»، إن الداخلية شنت حملات أمنية للقبض على موكله، حتى سلم نفسه، على خلاف ما حدث مع وزير الداخلية الأسبق.

وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، أن وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي كان متواجدا تحت الإقامة الجبرية، ولا يسمح له بمغادرة أو مبارحة منزله، إلا بإخطار للأجهزة الأمنية وفق القانون والحكم الصادر في حقه، لتورطه في قضية «فساد الداخلية».

وذكر المحامي، أن العادلي عُينت عليه حراسة من الأجهزة الأمنية، وأن الأمن كان يرصد تحركاته، مؤكدًا أن اختفاء الوزير وهروبه يتورط فيه مسؤول في وزارة الداخلية سواء إهمالا أو تعمدا.

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وأكد حافظ، أن اختفاء حبيب العادلي يعد هروبا من العدالة، مشيرا إلى أن حافز الدواعي الأمنية الذي يحاسب عليه «العادلي»، في قضية «فساد الداخلية»، حصل عليه وزراء داخلية آخرين بعد ثورة يناير.

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التحرير

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