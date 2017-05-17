بالفيديو.. عامر حسين: من الصعب إقامة نهائي كأس مصر بجمهور

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المساباقت باتحاد الكرة، إنه متعجب من فكرة عودة الجمهور بدءًا من نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أنها المباراة ستكون شديدة الحساسية أيًا كان أطرافها.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن عودة الجمهور تحتاج لتأني وشروط ومعايير، «ما ينفعش نيجي فجأة نقول نهائي الكأس بجمهور».

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وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صرح بأن نهائي كأس مصر سيقام بحضور الجمهور.