النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة متحللة بزراعات دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

باشرت النيابة العامة في دمياط تحقيقاتها في واقعة عثور على جثة متحللة لشخص مجهول، عثر عليها الأهالي في منطقة الزراعات بقرية شطا، مساء الثلاثاء.

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة في حالة تعفن، فيما قُدرت وفاة صاحبها بعدة أيام، كما تبين أن صاحب الجثمان شخص في العقد الرابع من العمر.

وفي السياق، وجهت النيابة شرطة مركز دمياط بجمع التحريات، كما أمرت بتشريح الجثمان.