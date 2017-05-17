الإبراشي لـ«برلماني»: الحكومة في كل أزماتها مش بتفكر غير في «جيب المواطن»

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انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، لتقديمه مشروع قانون يدفع الدولة إلى فرض رسوم على كل سيارة خاصة يتخطى ثمنها حاجز 100 ألف جنيه، وذلك مقابل إلغاء خطة الحكومة لرفع دعمها للمحروقات والوقود.

وقال الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع على قناة «دريم»: « هو ليه الحكومة في كل أزماتها مش بتفكر غير في جيب المواطن ومحدودي الدخل؟».

ومن جانبه، رفض صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مشروع القانون، مؤكدًا أن 95% من السيارات المصرية تتخطى الـ100 ألف جنيه، وهو مما سيكون عبئًا على كاهل المواطن البسيط الذي يجب حمايته من ارتفاع الأسعار.

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فيما أكد الجوهر أن القانون يستثنى من سيارات الأجرة والنقل، ويشمل أيضًا السفن واليخوت الخاصة، موضحًا أن تطبيق هذا المقترح سيوفر للحكومة ما تريده تحقيقه من رفع الدعم عن المحروقات خلال ثلاثة سنوات فقط.