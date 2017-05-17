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مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم بالوادي الجديد

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مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم بالوادي الجديد مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مستشفى الداخلة العام

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، فجر اليوم الأربعاء، في حادث تصادم على طريق (قرية المعصرة - موط) بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثة شاب في حادث تصادم إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام في حادث تصادمي.

وتبين تصادم سيارة (ملاكي) بـ (تروسيكل) على الطريق الواصل بين قرية المعصرة ومدينة موط بمركز الداخلة، ما أسفر عن مصرع شاب في العقد الثالث من عمره، لا يحمل أوراق إثبات الشخصية أو أي متعلقات تدل على هويته.

وتكثف مباحث مركز شرطة الداخلة جهودها للاستدلال على هوية المتوفي، وإبلاغ أفراد أسرته.

جرى نقل الجثة بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الداخلة العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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