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«الصناعة»: لا يوجد أي خلاف مع «الاستثمار» في «طريق الحرير» بالصين

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«الصناعة»: لا يوجد أي خلاف مع «الاستثمار» في «طريق الحرير» بالصين «الصناعة»: لا يوجد أي خلاف مع «الاستثمار» في «طريق الحرير» بالصين

التحرير

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نفى ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، ما ذكرته قناة «العربية»، بأن هناك حرب مشتعلة بين وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة في خلال مشاركة كلًا من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وطارق قابيل وزير الصناعة، في اجتماعات طريق الحرير بالصين.

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن من مثل مصر في اجتماع طريق الحرير بالصين هو الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إذ شارك في الجلسة الافتتاحية وألقى كلمة في جلسة خاصة مع بعض المستثمرين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة، بأن الدكتورة سحر نصر لم تحضر الجلسة الافتتاحية بسبب تأخر موعد الطيران، ولكنها حضرت إحدى الجلسات النقاشية، وبالتالي أصبح قابيل هو الممثل للحكومة المصرية في ذلك الاجتماع.

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وتابع : «الزيارة كانت ناجحة جدا، وما ذكر تعد اجتهادات صحفية، حيث لم يكن هناك أي خلاف بين الاستثمار والتجارة في اجتماعات طريق الحرير».

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التحرير

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