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بالفيديو || موكب وزير يدهس سيارة وإصابات بالغة بين المواطنين ويفر هارباً ورد صادم من ضابط شرطة كان متواجداً بالطريق

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بالفيديو || موكب وزير يدهس سيارة وإصابات بالغة بين المواطنين ويفر هارباً ورد صادم من ضابط شرطة كان متواجداً بالطريق بالفيديو || موكب وزير يدهس سيارة وإصابات بالغة بين المواطنين ويفر هارباً ورد صادم من ضابط شرطة كان متواجداً بالطريق

قام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول مقاطع ، لإحدى السيارات المقلوبة على طريق اسكندرية الصحراوي، مؤكدين أن الذي قامها بدهس هذه السيارة وإصابة عدة مواطنين هو موكب أحد الوزراء.

وقال أحد المواطنين المتداول أنه كان يقود سيارته اليوم في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح الثلاثاء، وفوجئ بموكب وزير مكون عربيتي جيب وموتوسيكل وملاكي سوداء اللون، وقام إحدى سيارات الموكب بدهسهم من الخلف.

وأكد المواطن الي يتحدث في الفيديو، أنه تسبب اصطدام سيارة الوزير بسيارتي من الخلف بانقلاب سيارتي، مشيرًا إلى أنه لم يقم أحد بتحريك ساكن أو الاطلاع على صحة مستقلي السيارة، مؤكداً أن ضابط شرطة كان متواجدًا بالطريق وعندما قاموا بالاستغاثة به لم يرد عليهم، كما ظهر الفيديو إصابات بالغة بين المواطنين.

 

 

المصدر : مصر فايف

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