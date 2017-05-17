أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

سطو مسلح من قبل ملثمين في وضح النهار وسرقة أموال وإصابة مواطن بطلقات نارية

Google+ Print
سطو مسلح من قبل ملثمين في وضح النهار وسرقة أموال وإصابة مواطن بطلقات نارية سطو مسلح من قبل ملثمين في وضح النهار وسرقة أموال وإصابة مواطن بطلقات نارية

في جريمة ليست الأولى من نوعها، قام مسلحون مجهولون، عددهم أربعة أشخاص، بمهاجمة إحدى سيارات النقل في منطقة الوراق أثناء سيرها بالطريق، وأطلقوا الرصاص من أسلحتهم التي فى حوزتهم تجاه السيارة.

كما قاموا باستيقافها بالقوة بعدما أصابوا سائها بطلقات نارية واستولوا على مبلغ مالي يقدر بعشرة آلاف جنيه، وفور انتهائهم من عملية السطو وسرقة الأموال، استطاعوا الهروب قبل مجئ قوات الأمن.

وكان مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي قد تلقى إخطاراً يفيد بسماع دوي إطلاق نار بالوراق، فأمر بالتحرك الفوري للقوات إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص إصابة سائق سيارة نقل بطلق ناري أثناء سيره بالوراق، وتحرر محضر بالواقعة وجاري البحث عن الجناه.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الشرقية والأهلى

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

طاقم تحكيم مغربي لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017

8 الصبح - حلقة عن مستقبل التصدير فى مصر - حلقة الأربعاء 17-5-2017