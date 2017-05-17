سطو مسلح من قبل ملثمين في وضح النهار وسرقة أموال وإصابة مواطن بطلقات نارية

سمر العشري

في جريمة ليست الأولى من نوعها، قام مسلحون مجهولون، عددهم أربعة أشخاص، بمهاجمة إحدى سيارات النقل في منطقة الوراق أثناء سيرها بالطريق، وأطلقوا الرصاص من أسلحتهم التي فى حوزتهم تجاه السيارة.

كما قاموا باستيقافها بالقوة بعدما أصابوا سائها بطلقات نارية واستولوا على مبلغ مالي يقدر بعشرة آلاف جنيه، وفور انتهائهم من عملية السطو وسرقة الأموال، استطاعوا الهروب قبل مجئ قوات الأمن.

وكان مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي قد تلقى إخطاراً يفيد بسماع دوي إطلاق نار بالوراق، فأمر بالتحرك الفوري للقوات إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص إصابة سائق سيارة نقل بطلق ناري أثناء سيره بالوراق، وتحرر محضر بالواقعة وجاري البحث عن الجناه.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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