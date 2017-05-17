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بالفيديو || نشر فيديو فاضح لمدير شرم الشيخ اللواء عماد البلاسي وهو يضع نقطة لراقصة بمكان لا يليق أثناء حفل بالمطار وأول رد للبلاسي عن الواقعة

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بالفيديو || نشر فيديو فاضح لمدير شرم الشيخ اللواء عماد البلاسي وهو يضع نقطة لراقصة بمكان لا يليق أثناء حفل بالمطار وأول رد للبلاسي عن الواقعة بالفيديو || نشر فيديو فاضح لمدير شرم الشيخ اللواء عماد البلاسي وهو يضع نقطة لراقصة بمكان لا يليق أثناء حفل بالمطار وأول رد للبلاسي عن الواقعة

قام الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه اليومي، بعرض مقطع لمدير مطار شرم الشيخ  اللواء عماد البلاسي،  أثناء قيامه بعمل فعل يعد فاضحاً بالنسبة لشخص يشغل منصب كبير مثل اللواء البلاسي.

وجاء في الفيديو الذي عرضه الإبراشي خلال برنامج “العاشرة مساء” المذاع على فضائية “دريم” اللواء البلاسي وهو يقوم بوضع أموال في صدر راقصة، خلال حفل أقيم للعاملين بالمطار.

وعقب الإبراشي على هذا الفعل قائلاً، أن تصرفات المسئولين ملك للعامة وليست ملكاً لهم، ولذلك يجب محاسبة المسؤول عن أي خطأ، وأثار فعل اللواء البلاسي غضب المشاركين في الحفل، بالإضافة إلى غضب النشطاء على مواقع التواصل.

 

 

المصدر : فايف

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