صور| أهالي دمياط عن ياميش رمضان: «بنشوفوا في التليفزيون بس»

التحرير

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عبّر أهالي دمياط عن استيائهم الشديد بسبب الارتفاع "الجنوني" لأسعار ياميش رمضان، حيث رفعوا شعار المقاطعة ليتمكنوا من توفير السلع الأساسية التي أصبحت ترهق كاهل رب الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

يقول الدكتور رامي، صاحب صيدلية، إنه سيقاطع ياميش رمضان هذا العام نظرًا لارتفاع أسعاره أكثر من 100%، وهناك أصناف ارتفعت 150%، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن الشراء.

وقالت "أم محمد" أرملة ولديها ثلاث أولاد، "أنا بقول للريس خد ولادي وأصرف عليهم وخد المعاش.. يا جماعة أنا باخد 650 جنيه معاش وبشتغل بـ800 جنيه في الشهر يعنى دخلي 1450 جنيه عندي ثانوية عامة واثنين ابتدائي تقولى ياميش.. ابني الصغير يعرف الياميش من التلفزيون بس، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف محمد الطحان، موظف، أن انخفاض الحالة الاقتصادية لمعظم أهالي دمياط جعلت أولوية الشراء للأصناف الضرورية فقط، متابعًا، "كفاية مصاريف الدروس اللي خربت بيتنا طوال السنة وبعدين الياميش مش أساسي في حياتنا، الولاد مش هتموت من غيره".

أما حمادة حرب، تاجر، فيؤكد "في هذا العام الإقبال ضعيف جدًا مقارنة بالعام الماضي"، مشيرًا إلى أن أسعار الياميش ارتفعت نتيجة لزيادة الجمارك، ومصاريف الشحن.

وأضاف، "تجار الجملة مش رحمّنا، كما اختفت أسواق كانت مصدر لاستيراد الياميش خصوصًا من سوريا".

وقال محمد العرباني، عضو الغرفة التجارية بدمياط لـ"التحرير"، أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار "ياميش رمضان" بنحو 100% هو تعويم الجنيه، متوقعًا تراجع إقبال أهالي دمياط على شراء مستلزمات رمضان هذا العام بنسبة 75% بسبب تدهور صناعة الأثاث وارتفاع أسعار المواد الخام.

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وأكد العرباني، أن السوق المحلي يعتمد على استيراد الياميش، مشيرًا إلى أن زيادة الدولار الجمركي دفع التجار لتقليل الكميات المستوردة من الياميش 50% على الأقل، بسبب ارتفاع التكلفة.

وأشار إلى أن سعر كيلو البلح يصل إلى 40 جنيهًا لبعض الأنواع، مقارنة مع 20 جنيهًا لنفس هذه الأنواع في رمضان الماضي، فيما بلغ سعر لفة قمر الدين 25 جنيهًا، وكيلو العرق سوس السوري 40 و50جنيهًا والكركديه 60 جنيهًا، وصل سعر كيلو البندق واللوز من 250 إلى 300جنيهًا، والفستق 340 جنيهًا، وعين الجمل من 250 إلى 350 جنيهًا، والكاجو 340 جنيهًا، وكيلو القراصيا 120 جنيهًا، والمشمشية 120 جنيهًا، وجوز الهند 65 جنيهًا، والزبيب الجولدن 65 والمصري 50 جنيهًا.

ومن جانبه أكد الدكتور أسماعيل طه، محافظ دمياط لـ"التحرير"، أنه يعمل جاهدًا مع أعضاء الغرفة التجارية ومديرية التموين لوجود حلول لتخفيف الأعباء عن المواطنين في شهر رمضان الكريم.

وقال إنه سوف يقوم بفتح اكبر معرض للسع التمونية بدمياط هذا العام غدا الاربعاء بميدان الساعة لبيع جميع السلع الغذائية بسعر الجملة للمواطنين واكد على مديرية التموين بتكثيف العمل فى الفترة القادمة لضبط كل من يخالف القانون .

وتابع، أنه يشعر بالمواطن ويعمل ليل نهار من أجل تقديم كل المساعدات وتوفير سبل الراحة للمواطن الدمياطي.