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نادر نور الدين: لا أتفهم سبب رفع أسعار اللحوم المجمدة رغم ثبات سعر الدولار

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نادر نور الدين: لا أتفهم سبب رفع أسعار اللحوم المجمدة رغم ثبات سعر الدولار نادر نور الدين: لا أتفهم سبب رفع أسعار اللحوم المجمدة رغم ثبات سعر الدولار

التحرير

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قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، إن قرار رفع سعر اللحوم البرازيلي كان «مفاجأة»، خاصة أن الزيادة جاءت قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن سعر اللحوم البرازيلية زادت من 48 جنيهًا إلى 80 جنيهًا خلال 6 أشهر فقط، على الرغم من أن ثابت منذ فترة، ولذلك فإنه لا يتفهم سبب الزيادة لأن سعر الدولار ثابت.

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وأكد أستاذ الموارد المائية، أن اللحوم بالنسبة للإنسان ليست رفاهية، لأن متوسط نصيب الفرد من اللحوم 12 كيلو في السنة، إلى 7 كليو بحد أدنى، منوها بأن عدم تناول اللحوم يسبب التقزم وأمراض أخرى تتعلق بسوء التغذية.

وأوضح نور الدين، أن لم توفر للمواطن البديل من البقوليات مثل الفول والعدس على بطاقة ، ولذلك كان عليها تثبيت سعر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وعدم رفعها في رمضان.

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التحرير

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