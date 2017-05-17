نادر نور الدين: لا أتفهم سبب رفع أسعار اللحوم المجمدة رغم ثبات سعر الدولار

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قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، إن قرار رفع سعر اللحوم البرازيلي كان «مفاجأة»، خاصة أن الزيادة جاءت قبل حلول شهر رمضان الكريم بأيام.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن سعر اللحوم البرازيلية زادت من 48 جنيهًا إلى 80 جنيهًا خلال 6 أشهر فقط، على الرغم من أن سعر الدولار ثابت منذ فترة، ولذلك فإنه لا يتفهم سبب الزيادة لأن سعر الدولار ثابت.

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وأكد أستاذ الموارد المائية، أن اللحوم بالنسبة للإنسان ليست رفاهية، لأن متوسط نصيب الفرد من اللحوم 12 كيلو في السنة، إلى 7 كليو بحد أدنى، منوها بأن عدم تناول اللحوم يسبب التقزم وأمراض أخرى تتعلق بسوء التغذية.

وأوضح نور الدين، أن الحكومة لم توفر للمواطن البديل من البقوليات مثل الفول والعدس على بطاقة التموين، ولذلك كان عليها تثبيت سعر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وعدم رفعها في رمضان.