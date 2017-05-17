فيديو| إبراهيم حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

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قال إبراهيم حسن لاعب نادي الإسماعيلي، إنه لا يعرف شيئًا عن وجود مفاوضات بينه وبعض الأندية من وسائل الإعلام فقط، ولم يتحدث معه أحد حتى الآن.

وأضاف «حسن» خلال تصريحاته لقناة oN sports، أنه يرحب بالانتقال لناد آخر، بشرط موافقة النادي الإسماعيلي، متمنيًا التوفيق في الفترة المقبلة.

وتابع، أن رغبته الأولى هي الاحتراف الخارجي، مؤكدًا أن جمهور الدراويش لن يشعر بحزن إذا اتخذ هذه الخطوة، مضيفًا «نفسي أكون موجود في منتخب مصر».

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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت خلال الأيام القليلية الماضية، عن دخول الأهلي والزمالك في مفاوضات مع اللاعب وناديه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.