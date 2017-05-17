فيديو| مجدي: «كهربا» قدم صورة رائعة للاعب المصري في السعودية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد مجدي، لاعب الوحدة السعودي، والإنتاج الحربي السابق، إن محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الزمالك، صنع صورة رائعة للاعب المصري في السعودية خلال فترة إعارته لنادي اتحاد جدة.

وعن محطته المقبل، أوضح «مجدي» خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أنه حاليًا لاعب حر، مشيرًا إلى أنه ينتظر قرار البرتغال أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، لحسم انتقاله للقلعة البيضاء الذي يعد اختياره الأول.

شاهد أيضا

وأضاف، أنه يملك مجموعة من العروض السعودية والمحلية، مؤكدًا أنه استفاد كثيرًا من تجربته مع الوحدة، ومشيدًا بالدور الذي بذله عادل عبد الرحمن، المدير الفني للفريق معه.