فيديو| ضياء السيد: صالح جمعة لاعب مهم جدا ووجوده في الأهلي فرصة ذهبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال ضياء السيد، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، إن صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، كان يسير بشكل رائع مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي، وكان على وشك الانتقال لنادي أكبر، قبل أن يقطع هذه الرحلة بشكل مفاجيء ويعود لمصر.

وتابع «السيد» خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن «صالح» لاعب مهم للغاية، ويملك فرصة ذهبية غير عادية بتواجده بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن تلك الفرصة مازالت موجودة.

شاهد أيضا

وأضاف، أن اللاعب قد ينقصه بعض الأمور التي يجب أن تكتمل حتى لا تضيع الفرصة، موضحًا أن أي مدرب لن يرفض الاستعانة بلاعب مفيد للفريق.