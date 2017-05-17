فيديو| أحمد مجدي: انتقالي للزمالك اقترب.. «انتظر رأى إيناسيو»

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قال أحمد مجدي، لاعب الوحدة السعودي، والإنتاج الحربي السابق، إن انتقاله لنادي الزمالك في مراحلة الأخيرة، كاشفًا عن جلسته مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، قبل قدوم البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني الجديد.

وأضاف «مجدي» خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن المفاوضات لم تحسم حتى الآن، مؤكدًا أنه يتمنى الانتقال للقلعة البيضاء، خاصة أنه مشجعًا للنادي، وأن طموحه كبيرًا في حاله الانضمام له.

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وأشار «مجدي»، إلى سوء حظ الزمالك في الصفقات التي تعاقد معها الفريق في بداية الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق بحاجة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لاستعادة قوته.