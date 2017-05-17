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فيديو| أحمد مجدي: انتقالي للزمالك اقترب.. «انتظر رأى إيناسيو»

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فيديو| أحمد مجدي: انتقالي للزمالك اقترب.. «انتظر رأى إيناسيو» فيديو| أحمد مجدي: انتقالي للزمالك اقترب.. «انتظر رأى إيناسيو»

التحرير

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قال أحمد مجدي، لاعب الوحدة السعودي، والإنتاج الحربي السابق، إن انتقاله لنادي في مراحلة الأخيرة، كاشفًا عن جلسته مع أحمد ، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض، قبل قدوم البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني الجديد.

وأضاف «مجدي» خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة sports، أن المفاوضات لم تحسم حتى الآن، مؤكدًا أنه يتمنى الانتقال للقلعة البيضاء، خاصة أنه مشجعًا للنادي، وأن طموحه كبيرًا في حاله الانضمام له.

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وأشار «مجدي»، إلى سوء حظ الزمالك في الصفقات التي تعاقد معها الفريق في بداية الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق بحاجة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لاستعادة قوته.

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التحرير

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