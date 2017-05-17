صور| منقذو الغرقى بشواطئ الإسماعيلية: نعاني ماديا.. وربنا ميسرها

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بين أرجاء شاطئ الفيروز بالإسماعيلية تجد مجموعة من الأشخاص يحملون صفارة إنذار وشارة صغيرة وينظرون بترقب على كل المصطفين خلال وجودهم داخل المياه ملوحين بالإشارات عند اقتراب أي شخص من علامات الأمان بالبحر المطل على قناة السويس.

في البداية وجدنا "محمود"، صاحب الخمسين عامًا، واقفًا على شاطئ البحر ينظر بشغف على المواطنين داخل المياه بشكل يشبه المراقبة وملوحًا بيده وفي حالة تأهب واستعداد دائم عند وجود أي استغاثة داخل المياه، متابعًا أنه يعمل في قسم أنقاذ المواطنين بشاطئ الفيروز منذ 25 عامًا، وحاصل على عدة دورات في الغطس وتخصص إنقاذ المواطنين من المياه من الاتحاد المصري للغطس.

وأضاف، أن عدد الانقاذ اليومي للمواطنين بالشاطئ مرتبط بعدد المصطفين ويختلف من يوم إلى آخر، ومن أصعب الحالات التي قام بإنقاذها كانت أسرة كاملة فيها أكثر من 3 أشخاص، مشيرًا إلى أنه أحيانًا يصطنع بعض المواطنين الغرق على سبيل الهزار وهنا يتم التنبيه عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لأن طبيعة عمل الإنقاذ لا تتطلب أي سهو أو عملية هزار من أي مواطن.

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وأضاف، أنه يعاني ماديًا فهو يعمل في مشروع تابع لمحافظة الإسماعيلية بمرتب 1200 جنيه بعد فترة عمل بلغت 25 عامًا في إنقاذ المواطنين، ومع ارتفاع الأسعار أصبحنا غير قادرين على التغلب على المعيشة، قائلا: "ربنا ممشيها وميسرها من عنده والحمدلله"، ونصح المواطنين بعدم التعامل مع حالات الغرق والاستعانه برجال الانقاذ حتى لا يتعرض هو الآخر للغرق لأن إنقاذ أي مواطن له طريقة متخصصة نستطيع من خلالها الحفاظ على الغريق وعلى المنقذ".

وقال منقذ آخر ويدعى "محسن"، إنه يعمل بشاطئ الفيروز منذ 17 عامًا، موضحًا أن الإنقاذ ينقسم إلى ثلاث عمليات وهي التأمين والإنقاذ والإسعافات ويشمل التأمين وجود علامات، تؤكد أن هناك أماكن خطر على المواطنين نظرًا لعمقها، وثانيًا عملية التأمين التي تشمل دورنا في متابعة كل المصطفين داخل المياه ومتابعة حركاتهم وسرعة الاستجابة، حين الشعور بتعرضهم إلى الخطر والجانب الآخر يشمل عملية الإسعافات التي نقوم بها.

وأضاف "محسن"، "أعاني ماديًا لكن ده شئ عادي في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد الآن، حقي عند ربنا وأنا راضي بعمل الخير"، مشيرًا إلى أن أغرب الحالات التي قام بإنقاذها كانت لطفل بعد تعرضه للغرق وعندما حاول والده انقاذه تعرض هو الآخر للغرق مما جعلني أنقذ الاثنين.

