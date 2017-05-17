موازنة البرلمان: تصريحات طارق عامر عن انخفاض الأسعار «غير منطقية»

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 28.5 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن انتهاء الأزمة النقدية في مصر، وتأكيده أن الأسعار ستعود كما كانت، تحتاج إلى إعادة النظر.

وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد العربي»: «الدولة المصرية عليها التزامات عدة، وبنهاية 2017، ستكون مصر قد سددت الكثير من الالتزامات المالية الحالية»، واصفًا «تصريحات عامر» بـ«المتفائلة»، إلا أنها غير منطقية، وليس لها أسس علمية تم عليها بناء هذا الرأي.

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وأشار إلى أن السياسة النقدية في جمع الاحتياطي النقدي الأجنبي «نجحت»، مشددًا على أن «عامر» يخرج كل فترة للمواطنين بتصريحات غريبة.