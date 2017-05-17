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عبد الله رشدي: الإعلام أفسد الدعوة الإسلامية ويتحامل على الأزهر

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عبد الله رشدي: الإعلام أفسد الدعوة الإسلامية ويتحامل على الأزهر عبد الله رشدي: الإعلام أفسد الدعوة الإسلامية ويتحامل على الأزهر

التحرير

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قال الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفسية المستبعد، مساء الثلاثاء، إن الحوار فى الأديان بين العوام مفسدة، لأنهم لا يدركون كافة التفاصيل، معربًا عن رفضه الحوار في العقائد أمام الجمهور العام.

وأضاف رشدي، خلال حواره ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد العربي»، أن الفضائيات أفسدت الدعوة الإسلامية، موضحًا أن الشيخ سالم عبد الجليل أخطأ في وصفه العقيدة بالفاسدة، لأن هذا الأمر قد يشعر البعض بالضيق أو الغضب، ولكن من حيث البيان العقدي كلامه صحيح بنسبة 100%.

وشدّد على أن «عبد الجليل لم يعكر صفو المجتمع لأن ما قاله  ليس به إساءة لأحد، فكلامه كان واضحًا في جانب العقيدة هناك مفاصلة، وفي جانب الحياة على وجه الأرض والمجتمع هناك سلم وتصالح ووطن يبني، ولكن أتحفظ فقط على ما وصف فيه العقيدة بكونها فاسدة، لأن ربما ذلك يثير حفيظة غير المسلمين، وهو غير مقبول».

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وأكد رشدي، على ضرورة منع غير المؤهلين من الحديث فى الدين بوسائل الإعلام، مشددًا على أن الإعلام يتحامل على الأزهر والأزهريين، مطالبًا بضرورة تطوير اللغة العربية للمتحدثين باسم الدين.

وأشار إلى أن الخطبة المكتوبة لا تساهم فى تجديد الخطاب الديني، إذ تقتل الإبداع، موضحًا أنه غير ممنوع من الظهور على شاشات الفضائيات.

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التحرير

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