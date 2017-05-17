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ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022

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ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022

مصراوي Masrawy

الرئيس مع ياسر رزق

كتبت - سحر عزام:
كشف ياسر رزق، رئيس تحرير ومجلس إدارة صحيفة "أخبار اليوم"، عن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر أن تُجرى العام المقبل، وذلك خلال اللقاء الذي أجراه الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال رزق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس السيسي غالبًا ما سيرشح نفسه في الانتخابات القادمة استجابةً لإرادة الشعب، لافتًا إلى تطرق الحوار الذي استمر خمس ساعات ونصف الساعة لتوقعاته كمسؤول ومواطن مصري بعد انتهاء مدة رئاسته عام 2022.

وأشار رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" إلى تمنيات الرئيس السيسي بأن يرى مشهد تسليم السلطة في عقب انتهاء مدة رئاسته على غرار ما حدث في فرنسا بين الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، لافتًا إلى أن السيسي قرر التصدي للمشاكل من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي حرصًا على مصلحة مصر وأبنائها.

وأكد الكاتب الصحفي ياسر رزق أن "الحوار لم ينقطع إلا لأداء صلاة الظهر، إذ خرج الرئيس لأداء الصلاة وخرج رؤساء تحرير صحف الأهرام والأخبار والجمهورية لأداء الصلاة، ثم تناول إفطار مكون من سندوتشات الطعمية".

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