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القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

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القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة"

مصراوي Masrawy

الطالبة ماريان

كتبت - سحر عزام:

أكد الدكتور ماجد نجم، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إن واقعة التحرش بالطالبة ماريان أثناء أدائها الامتحان في كلية التجارة أحيلت للتحقيق أمام عميد كلية الحقوق لتحديد المخطئ ومحاسبته.

وأضاف نجم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الثلاثاء، أن جامعة حلوان لا تقبل الإساءة أو التعدي على أحد ولا تجامل أحد في الحق، لافتًا إلى أن الدكتور عمر سلمان عميد كلية تجارة حلوان نفى ما نسب إليه من تصريحات باتهامه الطالبة بالإصابة بمرض نفسي.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان إلى أن التحقيقات في هذه القضية ستنتهي في أقرب وقت، وأنه لا يتدخل كقائم بأعمال رئيس الجامعة في أعمال التحقيق، موضحًا أن قواعد الجامعة تنص على حصول الطالب على تقدير مقبول في حال إعادته للمادة التي رسب فيها واحتفاظه بتقديره في حال ثبوت رسوبه في المادة لمرض أو لأسباب خارجة عن إرادته.​

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