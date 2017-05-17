أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

Google+ Print
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

مصراوي Masrawy

وأردوغان (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في البيت الأبيض،الثلاثاء، أثناء زيارة الأخير لواشنطن.

وبينما أكد ترامب على دعم أنقرة في محاربة الإرهاب، شدد أردوغان على أن العلاقة مع واشنطن تقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لترامب يمد يده لمصافحة أردوغان، بينما يظهر الآخير مبتسمًا قبل أن تصل يده إلى يد ترامب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بوتين يعرض نشر نص لقاء ترامب ولافروف

بوتين يعرض نشر نص لقاء ترامب ولافروف

الاخبار - واشنطن بوست تنتقد لقاء ترامب مع لافروف فى البيت الابيض

الاخبار - واشنطن بوست تنتقد لقاء ترامب مع لافروف فى البيت الابيض

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

مساء dmc - الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره التركي أردوغان بالبيت الأبيض

مساء dmc - الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره التركي أردوغان بالبيت الأبيض