صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان

كتب - علاء المطيري:

عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في البيت الأبيض،الثلاثاء، أثناء زيارة الأخير لواشنطن.

وبينما أكد ترامب على دعم أنقرة في محاربة الإرهاب، شدد أردوغان على أن العلاقة مع واشنطن تقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لترامب يمد يده لمصافحة أردوغان، بينما يظهر الآخير مبتسمًا قبل أن تصل يده إلى يد ترامب.