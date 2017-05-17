10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تدعم أنقرة في محاربة الإرهاب، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية، وذكرت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن واشنطن وبكين، تعملان معا في مجلس الأمن على قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وتعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، بتوفير الدعم اللازم لتأمين عودة النازحين، وطالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من الحكومة الاتحادية أن تحسم موقفها تجاه بلاده.

1- ترامب: واشنطن تدعم أنقرة في محاربة الإرهاب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الثلاثاء (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تدعم أنقرة في محاربة المنظمات الإرهابية، لا سيما تنظيم "داعش" الإرهابي وحزب العمال الكردستاني.

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2- أردوغان: زيارتي لواشنطن تشكل "انعطافة تاريخية"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن الثلاثاء (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تقوم على أسس الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن زيارته للولايات المتحدة ستشكل انعطافة تاريخية.

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3- سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نٌعد مشروع قرار لفرض عقوبات على بيونج يانج مع بكين

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في واشنطن في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، إن واشنطن وبكين، الحليف الدبلوماسي والعسكري لبيونج يانج، تعملان معا في مجلس الأمن على قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

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4- أبو الغيط: عدم حل القضية الفلسطينية "عبء" على الدول المحيطة بإسرائيل

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن استمرار القضية الفلسطينية من دون حل يفرض على الدول المحيطة بإسرائيل ومنها لبنان أعباء أمنية مضاعفة، كما أن المؤثرات الخارجية سواءً من النظام الدولي أو من الإقليم المحيط، تلقي بظلالها على الصراعات الدائرة في المنطقة العربية.

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5- السراج: أتعهد بتأمين عودة النازحين وبدء إعادة الإعمار في سرت

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج - أرشيفية

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، بتوفير الدعم اللازم واحتياجات السكان وتأمين عودة النازحين وبدء مشاريع إعادة الإعمار في مدينة سرت.

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6- فتح الله كولن: أردوغان دمر حياة أكثر من 300 ألف تركي منذ محاولة الانقلاب

الداعية الإسلامي ورجل الأعمال فتح الله كولن - أرشيفية

قال الداعية الإسلامي ورجل الأعمال فتح الله غولن إن تركيا وأمريكا لديها الكثير من الأمور الشائكة، من بينها القتال ضد تنظيم داعش، ومستقبل سوريا، وأزمة اللاجئين، مضيفًا: "أردوغان دمر حياة أكثر من 300 ألف تركي منذ محاولة الانقلاب".

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7- وزير أمريكي: زيارة بن سلمان غيّرت قواعد اللعبة ونهاية الأسد وشيكة'

وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي في واشنطن 2 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، إن اختيار دونالد ترامب "السعودية أولًا" لزيارتها في أول جولة خارجية له يعكس عُمق العلاقات بين البلدين، وإظهار الاحترام للمملكة، مضيفًا: "زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لواشنطن غيرت قواعد اللعبة ونهاية الرئيس السوري بشار الأسد وشيكة".

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8- ترامب: حقي أن أتبادل الحقائق مع روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 15 مايو 2017 (أ ف ب)

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه حقًا مطلقًا في مشاركة بعض الحقائق مع روسيا، مضيفًا: "بصفتي رئيسًا، رغبت في مشاركة روسيا في اجتماع مفتوح عن حقائق تتعلّق بالإرهاب وسلامة الطيران والأوضاع الإنسانية".

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9- رئيس وزراء إيطاليا الأسبق زوجة ماكرون: لديه أم جميلة

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني - أرشيفية

علق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني على فارق العمر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته الذي يقارب 25 عامًا؛ بوصف زوجة ماكرون " بالأم الجميلة". وأضاف: "لدينا شاب يبلغ من العمر 39 عامًا، تولى رئاسة فرنسا يحظى بخبرة مهنية جيدة ولكنه فوق كل ذلك لديه أم جميلة أخدت بيده منذ أن كان صبيًا".

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10- يلديريم: يجب على ألمانيا أن تختار بين أنقرة و خصومها

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة الثلاثاء (أ ف ب)

طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من الحكومة الاتحادية أن تحسم موقفها تجاه بلاده، مضيفًا: "يتعين على ألمانيا الاختيار بين خصوم أنقرة أو تركيا نفسها إذا كانت لا تزال راغبة في تعزيز أواصر الصداقة القائمة منذ قديم الأزل مع تركيا، فيتعين عليها التوجه نحو جمهورية تركيا وليس تجاه انفصاليين وأنصار حركة الداعية فتح الله جولن".

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