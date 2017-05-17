إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر هلالي محمد هلالي، مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإخلاء سبيل رئيس حي غرب شبرا الخيمة السابق، ومساعده، ومديرة الشؤون القانونية، ومديرة إدارة العقود والمشتريات، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم في التحقيق معهم باتهامهم بإهدار مال عام بما قيمته 400 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة بشبرا الخيمة، برئاسة المستشار أحمد بركات، تلقت بلاغًا من صاحب شركة لجمع القمامة اتهم فيه كل من "ع. ا" رئيس حي غرب شبرا الخيمة السابق، و"م. ع" مساعد رئيس الحي، و"ر. م" مديرة الشؤون القانونية، و"ك. ن" مديرة إدارة العقود والمشتريات، بإهدار المال عن طريق إصدار كراسة شروط عن أعمال مناقصة لجمع ونقل القمامة أعفوا فيها الشركات الفردية المتعاقدة مع الحي من ضريبة المبيعات بوضع بند يسمح لهم بذلك بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة صحة البلاغ، وتبين أن المتهمين أهدروا 400 ألف جنيه من المال العام بذلك، وتم تكليف لجنة من الضرائب تبينت من صحة المبالغ المهدرة، وأن تلك الشركات لم تسدد المبالغ المقررة للخزينة العامة للدولة بناءً على بند الإعفاء.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أنكروا التهمة المنسوبة لهم.