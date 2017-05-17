أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

كتبت – سحر عزام:

قال اللواء عماد البلاسي، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إن ما نشر له عبر مقطع فيديو تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية، أظهره أثناء منحه أموالاً "نقطة" لراقصة في إحدى الحفلات، لم يخرج عن كونه حفلاً ترفيهيًا أقيم للعاملين بالمطار بعد نجاحات عدة تحققت.

وأضاف البلاسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء، أن الراقصة هي من أتت إلأى المكان الذي كان يجلس فيه بالحفل، وأخذت الأموال تحيةً منه لها في الحفل الذي أقيم للترفيه عن العاملين، بعد إنشاء كافيتريا للعاملين، وتنفيذ تجربة الطوارئ بالمطار على مستوى عال.

واستنكر مدير مطار شرم الشيخ وصف البعض لمقطع الفيديو بالفضيحة دون الإشارة لتواجد الراقصة في حفل خاص بالعاملين في المطار، لافتًا إلى استغلال البعض هذه الواقعة للتشهير به والتغاضي عن النجاحات التي تحققت في مطار شرم الشيخ.​