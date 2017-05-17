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فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

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فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاحتياطي النقدي سيقترب في الفترة المقبلة إلى 30 مليار دولار، موضحا أن إجمالي المساعدات المالية منذ 2011 حتى 2016 بلغت 31 مليار دولار.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " قدمت مساعدات 8 مليارات دولار، والإمارات 7 مليارات دولار، والكويت 8 مليارات دولار، وليبيا 2 مليار دولار، وتركيا مليار دولار، وقطر 8 مليارات دولار".

وتابع:"86 مليار جنيه مرتبات الموظفين في 2011 بينما بلغت اليوم 240 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بلغت 32% والخطة المتوسطة تستهدف انخفاض معدلاته من 10 إلى 11%، آخر إحصائية للتضخم 1.7 شهريا.

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