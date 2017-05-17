البدري يفكر في صالح جمعة «أساسيا» أمام الشرقية

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يدرس حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشاركة صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، بمباراة الشرقية، ببطولة الدوري العام.

ويفكر المدير الفني للقلعة الحمراء، في الاعتماد على "جمعة" بشكل أساسي في مباراة الغد، نظرًا للحالة البدنية السيئة التي يتعرض لها لاعبة عبد الله السعيد، بسبب ضغط المبارايات.

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ومن المقرر، أن يحسم "البدري" قرار مشاركة صالح جمعة، في المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبين قبل توجههم لملعب المباراة.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره الشرقية، غدًا الأربعاء، على ملعب السلام، في إطار الجولة الـ 29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.