حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت العديد من العواصم حول العالم، اليوم الثلاثاء، بالكثير من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها زيارة الرئيس التركى لواشنطن واتهامات لترامب بتسريب معلومات لروسيا، إضافة إلى توتر بين تركيا واليونان.

1- ترامب يستقبل اردوغان في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن يوم 15 مايو 2017 (أ ف ب)

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على أمل إصلاح العلاقات بين البلدين التي تصدعت بفعل الحرب في سوريا وتواجد عدو أنقرة السياسي في الولايات المتحدة.

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2- الخارجية الروسية تنفي تلقي معلومات سرية من ترامب

وزير الخارجية الروسى سيرجى لافاروف فى موسكو - أرشيفية (أ ف ب)

نفت الخارجية الروسية صحة تقارير أمريكية عن حصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على معلومات سرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي.

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3- انتهاكات تركية للأجواء اليونانية

طائرات يونانية من طراز "اف - 16" فى سماء أثينا - أرشيفية (أ ف ب)

سجلت هيئة الأركان العامة اليونانية 37 انتهاكًا لقواعد الملاحة الجوية للطائرات التركية داخل المجال الجوى اليونانى، إضافة إلى أكثر من 141 انتهاكًا للمجال الجوى في عدة أجزاء متفرقة من بحر إيجه، حيث تشارك الطائرات المقاتلة التركية فى مناورات "سي ولف"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء اليونانية "أمنا".

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4- انفجار بمصنع سيارات ألماني يقتل 13 شخصًا

انتشار كثيف لعناصر الشرطة الالمانية فى ميونخ - أرشيفية (أ ف ب)

أكدت الشرطة في ألمانيا أن الانفجار الذي وقع في مصنع تابع لشركة شيفلر لمستلزمات السيارات كان بسبب تجربة فاشلة.

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5- جيش الكونغو يقتل 15 مسلحا في منطقة كاساى المضطربة

عناصر من قوات حرس الحدود أثناء دورية حدودية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مسؤول محلي في الكونغو أن قوات من الجيش تمكنت من قتل 15 عنصرا من ميليشيا محلية بمنطقة كاساي وسط البلاد.

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