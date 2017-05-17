مانشستر سيتي يفوز على وست بروميتش بثلاثية

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تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ضيفه وست بروميتش، بثلاثة أهدف مقابل هدف، في المباراة التي كانت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ34 من منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتيزنز في الدقيقة الـ27 عن طريق اللاعب جابرييل خيسوس، قبل أن يضيف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم يعزز مانشستر النتيجة ويضيف الهدف الثالث من خلال اللاعب يحيي توري في الدقيقة 57.

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وقلص الضيوف النتيجة بهدف في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب هال روبسون.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 75 ليصعد للمركز الثالث في جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 45 في المركز الثامن.