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اليوم.. الحكم في إنهاء الحراسة على ممتلكات محرم فؤاد

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اليوم.. الحكم في إنهاء الحراسة على ممتلكات محرم فؤاد اليوم.. الحكم في إنهاء الحراسة على ممتلكات محرم فؤاد

مصراوي Masrawy

الفنان الراحل محرم فؤاد

كتب- عمرو علي:

تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، حكمها في الاستئناف المقدم من الحارس القضائي علي فهمي، بإنهاء فرض حراسة على ممتلكات الفنان الراحل محرم فؤاد.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت بإنهاء فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل محرم فؤاد.

واختصمت الدعوى، رقم 3211 لسنة 2016، الحارس القضائي، وطالبته بإنهاء فرض الحراسة على جراج أسفل برج اليمامة سنتر، وتسليمه لهم.

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