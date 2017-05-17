تفاصيل مصرع وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ميكروباص بالفيوم

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

كشفت معاينة رجال المرور ملابسات انقلاب ميكروباص تابع للقوات الجوية بطريق أسيوط الصحراوي، اليوم الثلاثاء.

وتبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة المجند حمادة فوزي 20 عاما، في الاتجاه القادم من الفيوم إلى القاهرة، انفجر الإطار الخلفي للسيارة بالكيلو 110، مما أدى لانقلابها بالجزيرة الوسطى أثناء عودتهم من مأمورية بإحدى القواعد الجوية بالفيوم.

وأسفر الحادث عن مصرع العقيد إبراهيم حسني آدم (45 عاما)، وإصابة السائق وكل من: العقيد محمد صلاح الدين 48 عاما، باشتباه نزيف في المخ، تم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، والعقيد حسام محمود محمد 47 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، والرائد محمد محمود الملاح 35 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وملازم أول سيد عبد الهادي 35 عاما، بكسر بالذراع الأيسر، والمساعد أحمد عادل 29 عاما، بكسر بالساق اليسرى، ورقيب أول محمد جمعة 25 عاما، باشتباه نزيف في المخ، وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة، ورقيب طارق حمدان 27 عاما، بكسر بالساق اليسرى.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، ووجه اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بتسيير حركة السيارات لطبيعتها.