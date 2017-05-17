فشل حملة إزالة 1740 فدان تعديات على أملاك الدولة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

فشلت حملة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في إزالة١٧٤٠ فدان تعديات علي أراضي الدولة بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة، وذلك لعدم اكتمال اللجان المختصة من جهات الولاية.

وقال كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، في تصريحات صحفية، إنه تم حصر تعديات على آلاف الأفدنة من أراضي تخص الثروة السمكية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجاري عرضها علي رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتصديق على قرارات إزالتها.

في سياق متصل، أوضح عبد الحكيم القاضى، رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأراضي التي تشهد تعديات تتواجد بمنطقة سهل الطينة بمساحة ‏‏1740 ‏فدان، مقسمة على 6 أجزاء وهي "314 فدان بقرية خمسة، و126 فدان بقرية ستة، ‏بجانب قطتين ‏أراضى على مصرف بالوظة، وقطتين أراضى على الجسر الواقي، وأنه أصدر قرار رقم ‏‏3074 لسنة ‏‏2017 بإزالة التعديات على أرض الدولة من تلك المساحات، مؤكدًا علي تسليم تلك الأراضى إلى المحافظة، ليقام عليها بعد ذلك مشروعات انتاج ‏حيواني ‏وزراعي وداجنى وتكون مخصصة للشباب ولفئات المجتمع المختلفة.