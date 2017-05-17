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إحالة مسؤولين بحي شرق الإسكندرية إلى النيابة الإدارية

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إحالة مسؤولين بحي شرق الإسكندرية إلى النيابة الإدارية إحالة مسؤولين بحي شرق الإسكندرية إلى النيابة الإدارية

مصراوي Masrawy

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مسؤولين بإدارة إشغال الطريق في حي شرق إلى النيابة الإدارية لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شكوى أهالي فلمنج من انتشار المقاهي واحتلالها الأرصفة، ما يعوق حركة السير.

وكشفت تحقيقات الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة عدم اتخاذ المسؤولين بإدارة إشغال الطرق بحي شرق الإجراءات القانونية حيال تلك الإشغالات من محاضر مخالفات وقرارات إزالة.

وقرر المحافظ إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة الإدارية القسم الأول بالإسكندرية وذلك لاتخاذ اللازم للاختصاص، مؤكدًا أنه سيعاقب كل مقصر في أداء مهام عمله تطبيقًا للقانون وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد.

وكان المحافظ أصدر قرارًا بتغليظ عقوبات إشغالات الأرصفة والأسفلت إلى حد يصل إلى فرض غرامة مالية كبرى أو الإغلاق الإداري للمحال لمدة ٦ أشهر في حال تكرار المخالفة.​

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