"مستريح" جديد بالأقصر يستولي على 850 ألف جنيه من 20 مواطنًا

الأقصر - محمد محروس:

تلقت أجهزة الأمن في محافظة الأقصر 20 بلاغًا من مواطنين ضد "مستريح" جديد وزوجته، استوليا على 850 ألف جنيه من المواطنين بحجة توظيفها لهم في عدة مجالات تجارية مقابل عمولة.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام الحملي، إخطارًا من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتقدم 20 مواطنًا من أهالي الأقصر بللاغات يتهمون فيها تاجرًا بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتوظيفها مقابل العمولة.

شُكل فريق من البحث الجنائي بالمديرية، تحت إشراف العميد إيهاب مصطفى مفتش مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن التاجر "م. ا. ع" صاحب محل كمبيوتر، مقيم بشارع مطحن الاتحاد في منطقة أبو الجود بالأقصر، وزوجته "س. م. ا" ربة منزل، استطاعا إقناع ضحاياهم من المواطنين بفكرة استثمار الأموال لديهم بحجة توظيفها مقابل عمولة 40%، ونجحا في استقطاب عدد كبير من الضحايا، والاستيلاء منهم على مبلغ 850 ألف جنيه، ثم تركا المنطقة وفرا هاربين.

أمر مدير الأمن بتكشيل فريق من المباحث الجنائية وتكثيف الجهود بالتنسيق مع كل المراكز على مستوى المحافظة لضبط المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.