العرب اليوم: هجوم صاروخي بالقطيف وجولة جديدة لمفاوضات جنيف

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

تأثرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها استئناف مفاوضات جنيف و هجوم إرهابي بالقطيف، إضافة إلى تمديد حالة الطوارئ فى تونس.

1- جولة محادثات سادسة في جنيف

المعارضة السورية أثناء مفاوضات جنيف اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

تستضيف مدينة جنيف السويسرية جولة سادسة من المحادثات بين أطراف الأزمة السورية برعاية أممية في مسعى جديد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المتفاقمة منذ أكثر من ست سنوات وخلفت أكثر من 320 ألف قتيل وملايين الجرحى والنازحين داخل وخارج البلاد.

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2- مقتل جندي وإصابة 5 في هجوم صاروخي بالقطيف

علم المملكة العربية السعودية - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بمقتل جندي وإصابة خمسة من رجال الأمن إثر تعرض دورية أمنية لقذيفة صاروخية من نوع "آر بي جي" أطلقتها عناصر إرهابية من داخل حي المسورة في محافظة القطيف، شرق المملكة.

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3- وزير الدفاع الليبي يجتمع بوزير الداخلية الإيطالي

وزير الداخلية الإيطالى ماركو مينيتى فى روما - أرشيفية (أ ف ب)

بحث المفوض بمهام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المهدي البرغثي مع وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي مدى جدوى تنفيذ مخطط تطوير القوات البحرية ومساهمتها في حفظ الساحل الليبي.

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4- عشرات القتلى في غارة جوية شرق دمشق

قوات النظام السورى تقصف مواقع فى حلب اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 6 مدنيين وجرح أكثر من 20 أخرين في غارة جوية نفذتها طائرات حربية سورية على بلدة حمورية في ريف دمشق الشرقي .

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5- تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

الرئيس التونسى يلقى خطاب يوم 10 مايو 2017 (أ ف ب)

قررت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ نوفمبر عام 2015 لمدة شهر.

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