وزير إسرائيلي يلغي زيارة للأردن

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أوكينيس، ألغى زيارة له كانت مقررة إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر تكنولوجي إقليمي على خلفية التوتر الأردني- الإسرائيلي الأخير، بعد مقتل أردني بنيران القوات الإسرائيلية في القدس الشرقية بعد أن قام بطعن شرطي.

وأشار التقرير إلى ان وزير العلوم ألغى زيارته نتيجة تبادل الاتهامات بين البلدين على خلفية عملية الطعن التي نفذها مواطن أردني الجنسية في القدس.

كما صرح أوكينيس، لراديو الجيش الإسرائيلي، أن احتجاجه الدبلوماسي هو الحد الأدنى للرد على الحادث، مضيفًا أن المشروع العلمي مهم، وأن السلام مع الأردن مهم، ولكن الوقوف على الحقيقة أهم من أي شئ، وذلك حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية.

ووفقًا للتقرير، قال الوزير الإسرائيلي إنه لن يشارك ضمن بعثة علوم إسرائيلية إلى المؤتمر المقرر انعقاده في الأردن حول "تسريع الجسيمات"، وذلك بسبب رد فعل الأردن على مقتل أردني طعن ضابط شرطة إسرائيلي، مؤكدًا أن البعثة الإسرائيلية ستشارك في المؤتمر، لكنه لن يكون ضمن الحاضرين.

الجدير بالذكر، أن مواطن أردني لقى مصرعه، السبت الماضي، بعد تمكنه من طعن شرطي إسرائيلي في مدينة القدس، حيث قالت الحكومة الأردنية إن الحكومة الإسرائيلية بصفتها "القوة القائمة بالاحتلال" تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على المواطن الأردني في القدس المحتلة، مطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث، حيث هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأردن على خلفية موقفها من العملية الإرهابية التي نفذها مواطنها في مدينة القدس.