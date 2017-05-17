فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين يستخدمون موقع البحث"جوجل"، في أساليب غير شرعية، ساخرًا: "إحنا اللي ظبطنا جوجل، ولو عرف اللي بيحصل فيه مش هيرضى عننا أبدا".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "واحد عنده أرض فراح جاب جوجل ووراه للجهات المعنيه، قالهم إن اسمك مش موجود والأرض مش مزروع عليها حاجه، وراح لواحد عشان يظبطله جوجل".

وتابع: "الله أكبر المصري خرم جوجل، الراجل دفع 50 ألف جنيه وقاله الأرض هتبقى بتاعتك وأظبطلك شجر وزرع أن الأرض بتاعتك، حتى جوجل بيتظبط في مصر وبيتعمل منه مصالح".

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واستكمل: "عايزين البلد دي ربنا يبارك فيها أزاي، دي دولة ماشية كده، بنظبط أي حاجه بالفلوس حتى جوجل ذات نفسه، الشعب المتدين بطبعه بيعمل كده في جوجل هل ده يرضي ربنا؟".