أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك/ أحمد سامي - المدير الفني لفريق طلائع الجيش .. في مساء الأنوار -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي المقاولون العرب -
ياسر رزق: السيسي غالبًا ما سيستمر في الحكم إلى 2022 -
القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

Google+ Print
فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر» فيديو| عمرو أديب: «الشعب المصري خرم جوجل.. الله أكبر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين يستخدمون موقع البحث"جوجل"، في أساليب غير شرعية، ساخرًا: "إحنا اللي ظبطنا جوجل، ولو عرف اللي بيحصل فيه مش هيرضى عننا أبدا".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "واحد عنده أرض فراح جاب جوجل ووراه للجهات المعنيه، قالهم إن اسمك مش موجود والأرض مش مزروع عليها حاجه، وراح لواحد عشان يظبطله جوجل".

وتابع: "الله أكبر المصري خرم جوجل، الراجل دفع 50 ألف جنيه وقاله الأرض هتبقى بتاعتك وأظبطلك شجر وزرع أن الأرض بتاعتك،  حتى جوجل بيتظبط في وبيتعمل منه مصالح".

شاهد أيضا

واستكمل: "عايزين البلد دي ربنا يبارك فيها أزاي، دي دولة ماشية كده، بنظبط أي حاجه بالفلوس حتى جوجل ذات نفسه، الشعب المتدين بطبعه بيعمل كده في جوجل هل ده يرضي ربنا؟".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء الأنوار: أخر المستجدات في أزمة إعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم

مساء dmc - وزيرة التضامن الاجتماعي: لم نعتاد في مصر على التعاون بين الوزارات أو تبادل البيانات بينهم