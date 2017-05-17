عمرو أديب: «تريكة سيكون حرّ في أمواله ويستطيع العودة لمصر»

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علّق الإعلامي عمرو أديب، على إيداع هيئة مفوضي الإداراية العليا، تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، مشيرًا إلى أن التقرير غير ملزم للمحكمة، إلا أنها غالبًا ما تأخذ به.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «اللي يقرأ التقرير يفهم أنه في مشاكل في الحكم، وأن المحكمة غير مختصة، وأنها ماكنش المفروض تحجز على أموال أبو تريكة، فنقول لكل عشاق أبو تريكة إنه الآن حرّ في أمواله، وسيتم رفع الحظر عنها، ويستطيع العودة إلى مصر، لأنه قانونًا مش هيبقى عنده أي مشاكل».